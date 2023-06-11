Алиев выразил соболезнования Токаеву в связи с гибелью людей от лесного пожара

Президент Азербайджана пожелал выздоровления пострадавшим и скорейшего устранения последствий стихийного бедствия

БАКУ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью людей в результате лесных пожаров в Абайской области.

"Крайне опечалены известием о том, что сильные лесные пожары в Абайской области повлекли за собой многочисленные человеческие жертвы и тяжелые последствия. В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, всему народу Казахстана, желаю выздоровления пострадавшим, скорейшего устранения последствий стихийного бедствия", - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте главы азербайджанского государства.

По последним данным, в результате пожара в Абайской области погибли 14 человек. Ранее в МЧС Казахстана сообщили, что площадь лесного пожара в Абайской области составила 60 тыс. га. В тушении огня задействованы порядка 300 единиц техники, около 1,5 тыс. человек и 11 вертолетов. В городе Семее - административном центре области - объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.