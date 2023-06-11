Духовный лидер Ирана считает, что Запад не сможет помешать разработке ядерного оружия

Али Хаменеи отметил, что западные страны знают о руководстве Тегерана исламской доктриной и отсутствии таких стремлений

ДУБАЙ, 11 июня. /ТАСС/. Западные государства не смогли бы помешать Ирану овладеть ядерным оружием, если бы он поставил перед собой такую цель. Об этом заявил в воскресенье на встрече с представителями атомной промышленности страны духовный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.

"Враги [в лице западных держав] на протяжении 20 лет создавали препятствия на пути развития нашей атомной промышленности, прикрываясь разговорами о ядерном оружии <...>. Они знают, что мы руководствуемся исламской доктриной и не стремимся к разработке ядерного оружия. Но если бы это было не так, они не смогли бы нас остановить", - приводит слова Хаменеи агентство IRNA.

"Нет ничего плохого в соглашении [с западными странами по иранской ядерной программе], однако оно не должно затронуть инфраструктуру нашей атомной промышленности", - заявил Хаменеи. Он также отметил, что Тегерану следует продолжить взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии в рамках соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.