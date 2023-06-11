Генпрокурор Украины сообщил, что представители МУС посетили затопленные районы Херсона

Андрей Костин добавил, что провел совещание и создал группу, в которую вошли 172 прокурора из нескольких областных, а также специализированных прокуратур

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что посетил с представителями Международного уголовного суда (МУС) подконтрольные Киеву районы Херсонской области, пострадавшие от затопления после разрушения дамбы Каховской ГЭС.

"С нами также коллеги из Международного уголовного суда. Посетили с ними затопленную Антоновку и Херсон", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Костин добавил, что провел совещание и создал группу, в которую вошли 172 прокурора из нескольких областных, а также специализированных прокуратур.

Ранее советник украинского генпрокурора Максим Попов сообщал, что Костин направил в МУС обращение в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС. Украинские власти пытаются обвинить в произошедшем Россию.