ЕС пообещал Тунису финансовую помощь на €1 млрд

Лидеры Евросоюза также предложили обеспечить развитие в этой стране зеленой энергетики

БРЮССЕЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Лидеры ЕС пообещали Тунису создать программу макрофинансовой помощи на €900 млн и предоставить еще €150 млн в ближайшее время, а также обеспечить развитие в этой стране зеленой энергетики и соединить ее электрическим и оптоволоконным кабелями с Евросоюзом через Италию.

"С 2011 года (победа цветной революции в Тунисе - прим. ТАСС) ЕС сопровождает Тунис на его пути к демократии. Это длинная и подчас трудная дорога", - сказала в воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Тунисе, где она находится с визитом совместно с премьерами Италии и Нидерландов Джорджей Мелони и Марком Рютте. Ее выступление транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

Чтобы поддержать власти Туниса на этом пути и обеспечить их ориентацию на ЕС Еврокомиссия предложила Тунису "всеобъемлющий пакет сотрудничества". По словам фон дер Ляйен, его первым элементом станет подготовка программы макрофинансовой помощи для Туниса. "ЕС готов мобилизовать на эти нужды €900 млн, как только соответствующее соглашение будет найдено (имеется в виду юридическое согласие властей страны на выполнение выдвинутых Еврокомиссией требований для получения этих средств - прим. ТАСС). В качестве немедленного шага мы можем предоставить дополнительно €150 млн бюджетной помощи", - заявила она.

Второй и третий шаг - это прокладка оптоволоконного кабеля в Тунис для обеспечения высокоскоростного интернета через европейские серверы и прокладка в обратном направлении электрокабеля, чтобы поставлять в ЕС электричество, полученное в Тунисе из зеленых источников. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС хочет развернуть в Тунисе сеть солнечных электростанций и поставлять энергию в Европу по кабелю, который пройдет по дну Средиземного моря к побережью Италии. Проект получит название ELMED, Еврокомиссия намерена осенью провести инвестиционный форум для сбора частных средств на его реализацию.

Четвертый и пятый пункты пакета направлены на контроль миграции и регулирование контактов между людьми. ЕС намерен активизировать борьбу с нелегальной миграцией, одновременно улучшая каналы для легального въезда в Евросоюз квалифицированных кадров. Кроме того, Брюссель предлагает Тунису расширенное партнерство в рамках программы студенческих обменов Erasmus+.