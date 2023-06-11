Токаев объявил выговор главе Абайской области Казахстана, где бушуют лесные пожары

По словам президента страны, "за такие вещи можно сразу увольнять"

АСТАНА, 11 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор за ненадлежащее исполнение обязанностей Нурлану Уранхаеву - главе администрации Абайской области на востоке Казахстана, где бушуют лесные пожары.

"Упущений много. Отсутствие оперативности, сопричастности привело к этому бедствию. Вы сами, как мне доложили, довольно поздно добрались до места происшествия. Поэтому я недоволен работой местных исполнительных органов. Понимаю, область новая, вы новый аким (глава администрации - прим. ТАСС). Исключительно из этих соображений я объявляю вам выговор. В принципе, за такие вещи можно сразу увольнять", - цитирует лидера страны его пресс-служба.

Токаев напомнил, что жертвами пожаров стали 14 человек, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. "Сейчас ваша задача вместе с правительством взять на контроль исполнение всех обещаний, которые я дал нашим пострадавшим гражданам. Словами делу не поможешь. Да, я высказал соболезнования. Но сейчас надо помогать людям конкретно", - отметил президент.

По его словам, главная задача на текущий момент - не допустить человеческих жертв, локализовать пожар, предотвратить распространение огня на населенные пункты. "Следует создать необходимые условия для размещения и проживания людей, эвакуированных из опасных районов. После нейтрализации угрозы требуется оперативно провести оценку размеров ущерба. Всем пострадавшим будет оказано всемерное содействие. Только что я встречался с родственниками погибших, обещал им оказать поддержку. Нужно обязательно сдержать данное обещание. Поручил обеспечить компенсацией семьи погибших и пострадавших. В этом вопросе не должно быть никаких проволочек", - подчеркнул Токаев.

Он также заявил, что все погибшие при ликвидации масштабных пожаров должны быть представлены к государственным наградам. "Также следует немедленно приступить к восстановлению объектов, поврежденных в результате пожара", - указал глава государства.