Экс-главу Шотландии задержали по делу о финансировании националистов

По данным Sky News, Николу Стерджен допрашивают детективы полиции

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Бывший первый министр Шотландии (2014-2023) Никола Стерджен задержана в рамках расследования дела о финансировании правящей в регионе Шотландской национальной партии (ШНП). Об этом сообщил в воскресенье телеканал Sky News со ссылкой на заявление полиции.

"52-летняя женщина была задержана сегодня, 11 июня, в качестве подозреваемой по делу о финансировании Шотландской национальной партии. Женщина находится под стражей, ее допрашивают детективы полиции Шотландии", - указали в правоохранительных органах. Sky News уточнил, что речь идет именно о Стерджен, которая в начале года объявила о своей отставке с поста первого министра Шотландии и лидера ШНП.