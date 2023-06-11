В Литве в ходе международных морских учений отработали операцию по десантированию на сушу

В маневрах принимают участие военные подразделения Италии, Румынии и Польши

ВИЛЬНЮС, 11 июня. /ТАСС/. Операция по десантированию с моря проведена в Литве в ходе международных морских учений Audros smūgis ("Удар бури"). Об этом сообщило в воскресенье командование военно-морских сил республики.

"В районе поселка Нимересета состоялось десантирование подразделений Италии, Румынии и Польши", - отметило командование.

За ходом операции могли наблюдать и отдыхающие. Для проведения операции была отделена часть побережья, на которой гражданских лиц не осталось. Сначала над морем пролетели два истребителя. Затем на военной технике на участок высадки прибыли литовские военные, которые провели его символическую зачистку. После этого на скоростных лодках на берег высадился десант. За ним последовала еще одна группа, десантировавшаяся с вертолетов.

Участвующие в маневрах, которые проходят с 5 июня, корабли ВМС Италии, Литвы, Польши, Португалии и Румынии отработали мероприятия по поиску и обезвреживанию мин, задачи по охране от гибридных угроз, а также надводных, подводных и воздушных угроз и обороне Клайпедского морского порта.

Учения Audros smūgis включены в программу маневров Baltops 2023 ("Балтийская операция - 2023") - крупнейших в текущем году международных учений военно-морских сил в Балтийском море. Они проводятся ежегодно в мае-июне с 1971 года, организатором является командование ВМС США в Европе. Учения этого года проводит Эстония.