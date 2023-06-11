Bild рассказал о критике в адрес Шольца из-за шутки о беженцах

Канцлер ФРГ заявил, что в Германии должен быть большой пляж на Средиземном море на фоне большого числа мигрантов

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц подвергся резкой критике за шутку о беженцах, сказанную им в субботу во время панельной дискуссии на 38-м съезде протестантских церквей Германии в Нюрнберге. Об этом в воскресенье пишет газета Bild am Sonntag.

На конгрессе Евангелической церкви Германии глава правительства ФРГ говорил о большом числе мигрантов, которые уже несколько месяцев прибывают в страну. "Я уже пошутил в Европейском совете: у Германии должен быть большой пляж на Средиземном море. Фактически в ФРГ приезжает больше беженцев, прибывших в Европу через Средиземное море, чем в отдельные страны, граничащие со Средиземным морем", - сказал Шольц. Шутку, как пишет издание, одобрительно восприняли присутствовавшие в зале, но не другие политики и общественные деятели.

В частности, неправительственная организация Sea Watch, которая занимается спасением мигрантов в Средиземноморье, осудила высказывание канцлера. "Только в 2023 году в Средиземном море погибло более 1 150 человек, и то, что канцлеру Шольцу пришло в голову на этот счет, - это плохая шутка. Тот, кто может посмеяться над этим, не должен управлять государством", - считают спасатели.

Представитель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии Лилли Блаудсун указала, что "канцлер - социал-демократ никогда не должен так говорить о людях". Член Бундестага (парламента ФРГ) от оппозицоинного Христианско-демократического союза Матиас Хауэр также подверг Шольца резкой критике. "Канцлер Германии не должен смеяться над страданиями людей", - подчеркнул он.

Самой привлекательной страной для мигрантов является Германия. За ней следуют Франция и Испания. В 2023 году порядка 136 тыс. мигрантов ходатайствовали о предоставлении убежища в ФРГ, в основном это выходцы из Сирии и Афганистана. С 2014 года в Средиземноморье утонули более 26,8 тыс. мигрантов.