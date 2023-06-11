МО Турции сообщило о гибели двух солдат на севере Ирака

По данным ведомства, военнослужащие погибли в результате подрыва самодельного взрывного устройства

АНКАРА, 11 июня. /ТАСС/. Двое турецких военнослужащих погибли на севере Ирака в результате подрыва самодельного взрывного устройства. Об этом в воскресенье сообщило Минобороны Турции.

"В результате подрыва самодельного взрывного устройства, заложенного членами сепаратистской террористической организации в районе проведения операции "Коготь-замок", 11 июня 2023 года ранения получили двое наших соратников-героев. Они были доставлены в госпиталь, но спасти их не удалось", - сообщило ведомство.

Очередная трансграничная операция "Коготь-замок" на севере Ирака была начата в апреле прошлого года и ставит целью очистку региона от базирующихся там боевиков Рабочей партии Курдистана. Эту организацию Анкара признает террористической и считает одной из основных угроз национальной безопасности. Конфликт с ней продолжается с 1984 года.