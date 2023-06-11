В Киеве отвергли инициативы Бразилии, Индонезии и стран Африки о переговорах с Россией

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, любой переговорный процесс невозможен

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг возможность переговоров Киева и Москвы на основе мирных инициатив, предложенных Бразилией, Индонезией и странами Африки.

По его мнению, любой переговорный процесс невозможен. "Для этого вообще не существует <...> ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских "фундаментов", - написал он в Telegram-канале, добавив, что переговоры стали бы "бессмысленными, опасными и убийственными для Украины и Европы".

Ранее несколько стран выступили с инициативами по урегулированию ситуации вокруг Украины. В частности, предложение министра обороны Индонезии Прабово Субианто заключалось в прекращении огня, создании 15-километровой демилитаризованной зоны, размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения, а также проведении референдумов "на спорных территориях".

О готовности организовать миссию лидеров семи стран Африки по урегулированию заявлял президент ЮАР Сирил Рамапоса. В свою очередь президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предлагал сформировать новый международный формат с участием стран, готовых стать посредниками между Москвой и Киевом. Однако Киев продолжает продвигать собственную "формулу мира", отказываясь от других предложений.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, так называемый мирный план президента Украины Владимира Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании идут без учета существующих реалий.