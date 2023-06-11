Экс-премьер Италии предупредил о больших рисках выбранной Западом стратегии по Украине

Джузеппе Конте выступил за "прорыв в переговорном процессе" с участием Ватикана и "всех других игроков международного сообщества"

РИМ, 11 июня. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии, лидер находящегося в оппозиции "Движения "5 звезд" Джузеппе Конте выразил мнение, что выбранная на Западе стратегия в отношении конфликта на Украине, определяемая США, ведет к еще большим рискам, включая ядерный.

"Ситуация предельно ясна: мы принимаем военную стратегию, определенную Вашингтоном. Они наши союзники, но с союзниками нужно разговаривать. Потому что в противном случае <...> они будут не союзниками, а нашим главным ориентиром. И нужно союзникам объяснять, что эта стратегия и эта военная эскалация ведут нас только ко все более серьезным рискам, включая даже ядерный", - приводит его слова в воскресенье агентство Adnkronos.

Конте вновь подчеркнул, что выступает за "прорыв в переговорном процессе" с участием Ватикана и "всех других игроков международного сообщества". "Иначе здесь не будет другого пути, кроме разрушений с потерей сотен тысяч семей, целых городов", - добавил экс-премьер.

"Я бы не оставлял [президенту Украины Владимиру] Зеленскому право решать, как и когда садиться за стол переговоров, на каких условиях", - продолжил он. Конте считает, что Италия также "косвенно вовлечена в конфликт" и имеет "полное право сесть за стол переговоров". "Было бы мудрее сесть за стол переговоров с участием Китая и Святого престола, что не означает капитуляцию", - указал он.

"Движение "5 звезд" давно выступает против отправки оружия на Украину. Эта позиция косвенно послужила причиной его выхода из прошлой правящей коалиции, что привело к падению предыдущего правительства Марио Драги летом 2022 года.