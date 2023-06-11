Экс-губернатор Арканзаса заявил, что США не нужен пренебрегающий секретами президент

Аса Хатчинсон считает, что обвинения против экс-главы Белого дома Дональда Трампа не должны игнорироваться

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Бывший губернатор штата Арканзас республиканец Аса Хатчинсон, претендующий стать кандидатом от своей партии на выборах главы государства, считает, что США не нужен президент, пренебрегающий ядерными секретами. Так он прокомментировал новые обвинения против экс-главы Белого дома Дональда Трампа по делу о секретных документах.

"Конечно, он невиновен, пока не доказано обратное. Мы знаем, что Дональд Трамп не собирается выходить из предвыборной гонки, это решать избирателям, - сказал Хатчинсон в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир в воскресенье. - Я считаю, что это плохо для нашей страны, президентства. Нам не нужен главнокомандующий, который не оберегает государственные секреты. <...> Нам не нужен главнокомандующий, который пренебрегает нашими ядерными секретами". По его мнению, обвинения против Трампа не должны игнорироваться.

Экс-губернатор также считает неправильным, если кто-то из республиканцев займет пост президента и помилует Трампа, если тот будет признан виновным.

Как следует из обвинительного заключения, размещенного в пятницу в электронной базе данных суда Южного округа Флориды, американские правоохранительные органы предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам. Как указывается в заключении, сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе прошлого года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете экс-главы американской администрации, еще 75 - в кладовой. На 17 документах стоял гриф "совершенно секретно". При этом, по свидетельству обвинения, на определенном этапе часть секретных документов хранилась в спальне и ванной. По версии команды спецпрокурора Джека Смита, Трамп дважды показывал секретные документы посторонним.

Республиканец Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, согласно обвинительному заключению, были обнаружены в Мар-а-Лаго. Бывший президент, собирающийся вновь бороться за высший государственный пост на предстоящих в следующем году выборах, также характеризует выдвижение против него обвинений как политическое решение, инспирированное нынешней администрацией США во главе с демократом Джо Байденом. Параллельно Минюст США расследует с января дело о возможном ненадлежащем хранении секретных документов и Байденом, это дело ведет спецпрокурор Роберт Хёр. Трампу предписано явиться 13 июня в суд Майами.