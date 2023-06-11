11 июня, 16:49
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Миротворцы РФ зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

По данным ведомства, пострадавших нет

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российские миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Шушинском районе Нагорного Карабаха, говорится в воскресенье в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Шушинском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что российские миротворцы на 30 наблюдательных постах ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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