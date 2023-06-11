Полиция Шотландии отпустила экс-главу региона без предъявления обвинений

По данным Sky News, Николу Стерджен ранее задержали в качестве подозреваемой по делу о финансировании Шотландской национальной партии

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Бывший первый министр Шотландии (2014-2023) Никола Стерджен была отпущена после допроса в полиции в рамках расследования дела о финансировании правящей в регионе Шотландской национальной партии (ШНП). Об этом сообщил в воскресенье телеканал Sky News со ссылкой на заявление полиции.

"52-летняя женщина, задержанная сегодня, 11 июня 2023 года, в качестве подозреваемой по делу о финансировании Шотландской национальной партии, была отпущена без предъявления обвинений в рамках продолжающегося расследования. Женщина была допрошена детективами полиции Шотландии после того, как была задержана в 10:09 (12:09 мск - прим. ТАСС). Она была освобождена из-под стражи в 17:24 (19:24 мск - прим. ТАСС)", - отметили в правоохранительных органах. Sky News подчеркнул, что речь идет именно о Стерджен, которая в начале года объявила о своей отставке с поста первого министра Шотландии и лидера ШНП.

Ранее в рамках упомянутого расследования шотландская полиция задержала мужа Стерджен, бывшего исполнительного секретаря ШНП Питера Мурелла, а также бывшего партийного казначея Колина Битти. Оба впоследствии были отпущены без предъявления обвинений. По информации Sky News, полиция расследует жалобы со стороны финансовых доноров партии на нецелевое расходование £600 тыс. ($750 тыс.), выделенных на кампанию по агитации за проведение нового референдума о независимости Шотландии в 2017-2019 годах.

В ходе расследования были проведены обыски в доме Стерджен и Мурелла, а также в центральном офисе ШНП. Тем временем в руководстве этой политической силы заявили, что "полностью сотрудничают" с правоохранителями по этому делу. Представитель Стерджен, которая в настоящее время является рядовым депутатом парламента Шотландии, также указал на готовность бывшего первого министра сотрудничать с полицией.

Отставка Стерджен

Стерджен в феврале объявила о намерении покинуть пост лидера ШНП и, как следствие, первого министра Шотландии на фоне растущего недовольства региональных избирателей приоритетами местных властей, в особенности сохраняющимися проблемами в системах здравоохранения и образования. Кроме того, рейтинг правящей партии и правительства стал заметно снижаться после принятия региональным парламентом закона, разрешающего подросткам менять пол с 16 лет и облегчающего получение трансгендерами документов о смене пола. Британское правительство в конечном счете заблокировало этот закон.

27 марта по итогам внутрипартийного голосования новым лидером ШНП и первым министром Шотландии стал Хамза Юсаф, ранее занимавший пост министра здравоохранения региона. Сразу после своего избрания он заявил, что партия продолжит бороться за отделение Шотландии от Великобритании. Тем не менее, как отмечают британские политические комментаторы, скандалы вокруг ШНП могут заметно ослабить поддержку как ее самой, так и в целом идеи независимости региона.