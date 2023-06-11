11 июня, 17:24,
обновлено 11 июня, 17:51

Глава МАГАТЭ на следующей неделе посетит Киев и Запорожскую АЭС

Конкретные даты поездки не уточняются

ВЕНА, 11 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе направится в Киев и на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении агентства.

"Генеральный директор [Гросси] на следующей неделе поедет в Киев и на ЗАЭС", - указано в пресс-релизе.

Конкретные даты поездки не уточняются.

В конце мая глава МАГАТЭ заявлял, что может посетить Москву, однако в заявлении агентства нет информации о такой поездке.

Гросси возглавит очередную миссию по ротации экспертов на станции, организация намерена усилить свое присутствие на объекте. 

Теги:
УкраинаРоссияГросси, Рафаэль
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