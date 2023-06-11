ВС Турции нейтрализовали в Сирии семерых экстремистов

Речь идет о Рабочей партии Курдистана и "Силах народной самообороны" сирийских курдов

АНКАРА, 11 июня. /ТАСС/. Минобороны Турции сообщило о нейтрализации в Сирии семерых членов экстремистской организации, совершивших обстрел турецких объектов. В распространенном в воскресенье заявлении ведомства отмечается, что в числе ликвидированных два командира экстремистов.

Речь идет о Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Силах народной самообороны" (СНС) сирийских курдов. Анкара считает эти организации связанными и признает террористическими.

"Со стороны РПК/СНС в зоне проведения операции "Щит Евфрата" (военная операция ВС Турции на севере Сирии - прим. ТАСС) был осуществлен минометный и ракетный обстрел района базы Джибрин и полицейского участка Онджупынар. Точки, откуда велась стрельба, были установлены, и по ним открыт интенсивный ответный огонь. Согласно первоначальным оценкам, уничтожены семь террористов, в том числе два их так называемых лидера. И уничтожен их штаб", - говорится в заявлении Минобороны республики.

Выпущенные РПК/СНС снаряды, как отмечается, упали на пустующую территорию на турецкой стороне, не причинив ущерба строениям или людям. При нанесении ответного удара ВС Турции использовали гаубицы и реактивные системы залпового огня.