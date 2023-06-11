В Ватикане сообщили, что план по урегулированию включает поездку в Москву

Спецпосланник Папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи заявил, что "будет прием со стороны правительства" и РПЦ

РИМ, 11 июня. /ТАСС/. Спецпосланник Папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи, посетивший ранее Киев, в воскресенье подтвердил, что план Ватикана по разрешению конфликта включает поездку в Москву.

"Второй частью плана будет поездка в Москву", - приводит его слова агентство ANSA. "Есть интерес, есть ожидание со стороны российского правительства, и мы установим контакт с РПЦ", - добавил Дзуппи. Предполагается, что "будет прием со стороны правительства" и РПЦ, утверждает он.

"Мы должны верить в [мир], - продолжил кардинал. - Суть заключается в мире и справедливости: не может быть мира без справедливости. Он не будет длительным, он будет опасным. А справедливость без мира была бы несправедливостью". По словам Дзуппи, миссия, которую возложил на него понтифик, "фактически стала посредничеством, планом мира".

Несколько дней назад Дзуппи вернулся из Киева, где общался с президентом Украины Владимиром Зеленским и религиозными представителями.

В субботу государственный секретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Пьетро Паролин не исключил встречи папского посланника по украинскому урегулированию с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. При этом иерарх подчеркнул, что этот вопрос еще должен быть обсужден с Папой Римским Франциском, чтобы "понять его намерения".

86-летний понтифик сейчас находится в больнице, в среду он перенес операцию на брюшной полости. Ожидается, что Франциск проведет в больнице имени Агостино Джемелли несколько дней.