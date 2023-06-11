НАТО, Турция и Швеция обсудят прогресс королевства по вопросу вступления в альянс

По словам советника президента Турции по безопасности Акифа Чагатая Кылыча, "Швеция сейчас ближе к турецкому "да" по НАТО, чем год назад"

СТОКГОЛЬМ, 11 июня. /ТАСС/. Официальная встреча представителей НАТО, Турции и Швеции, на которой стороны намерены обсудить прогресс королевства по вопросу вступления в альянс, состоится в среду, 14 июня. Об этом в воскресенье сообщил телеканал SVT со ссылкой на шведское министерство иностранных дел.

Телеканал также приводит слова нового советника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по безопасности Акифа Чагатая Кылыча, который заявил, что "Швеция сейчас ближе к турецкому "да" по НАТО, чем год назад". При этом советник турецкого лидера добавил, что "во время трехсторонней встречи еще есть что обсудить".

Во вторник газета Sabah сообщила, что переговоры о прогрессе Швеции в вопросе вступления в НАТО намечены на 12 июня.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.

28 июня в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля.