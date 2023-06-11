11 июня, 19:49

Херш отказался говорить о том, кто стоит за уничтожением плотины Каховской ГЭС

Следственный комитет РФ/ ТАСС
© Следственный комитет РФ/ ТАСС

По словам публициста, он пока не готов говорить об этом

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Публицист Сеймур Херш отказался публично говорить о том, кто уничтожил плотину Каховской ГЭС.

Читайте также
Что известно о прорыве Каховской ГЭС

"Я не готов говорить об этом. У меня есть идея, и мне кажется, я знаю, что произошло, но я не хочу говорить вам [об этом] прямо сейчас", - сказал лауреат Пулитцеровской премии в воскресенье в интервью на канале политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя в YouTube.

Утром 6 июня украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение затворов, начался неконтролируемый сброс воды. Для жителей близлежащих населенных пунктов была объявлена эвакуация. По последним данным, восемь человек погибли (двое из них - в результате обстрела пункта эвакуации). С начала спасательной операции эвакуированы порядка 7 тыс. человек, в том числе свыше 300 несовершеннолетних и более 100 маломобильных граждан. 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация