Херш отказался говорить о том, кто стоит за уничтожением плотины Каховской ГЭС

По словам публициста, он пока не готов говорить об этом

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Публицист Сеймур Херш отказался публично говорить о том, кто уничтожил плотину Каховской ГЭС.

"Я не готов говорить об этом. У меня есть идея, и мне кажется, я знаю, что произошло, но я не хочу говорить вам [об этом] прямо сейчас", - сказал лауреат Пулитцеровской премии в воскресенье в интервью на канале политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя в YouTube.

Утром 6 июня украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение затворов, начался неконтролируемый сброс воды. Для жителей близлежащих населенных пунктов была объявлена эвакуация. По последним данным, восемь человек погибли (двое из них - в результате обстрела пункта эвакуации). С начала спасательной операции эвакуированы порядка 7 тыс. человек, в том числе свыше 300 несовершеннолетних и более 100 маломобильных граждан.