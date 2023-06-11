11 июня, 20:18
Военная операция на Украине

Херш считает, что украинское наступление не принесет пользы Киеву и Вашингтону

Американский публицист отметил, что НАТО, вероятнее всего, уже принимают участие в конфликте на уровне консультирования и подготовки ВСУ

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Американский публицист Сеймур Херш выразил мнение, что контрнаступление ВСУ не принесет положительных результатов для Киева или Вашингтона.

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Военная операция на Украине. Хроника событий 11 июня 2023 года

"Это [контрнаступление] не будет хорошим для Украины, НАТО и администрации [президента США Джо] Байдена", - сказал он в воскресенье в интервью, вышедшем на канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэяна YouTube.

Отвечая на вопрос о возможном полномасштабном участии НАТО в конфликте на Украине, лауреат Пулитцеровской премии заявил, что альянс уже вовлечен в боевые действия. "Вероятно, они уже там, с точки зрения подготовки и консультирования [украинских войск]", - добавил он.

В то же время Херш высказал предположение, что ВСУ будет непросто добиться эффективности при ведении боевых действий, поскольку украинские подразделения обучались в различных странах НАТО и не отрабатывали совместные маневры. "Это как если у вас есть 15 различных танцевальных групп, которые обучались раздельно, а после вы поместили их в одну аудиторию и дали им день или три дня, чтобы организовать [совместные] тренировки [коллективов]. Было бы невозможно [добиться хорошего результата в таких условиях] - а это то, что происходит сейчас в украинской армии", - указал он. 

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