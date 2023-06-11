Херш уверен, что большинство жителей Земли поддерживают действия России на Украине

По словам публициста, США утратили к себе доверие

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Большинство жителей мира занимают благосклонную позицию в отношении действий России на Украине. Такое мнение в воскресенье выразил публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"Доля африканских, центральноазиатских и южноазиатских стран, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно велика", - сказал он в воскресенье в интервью, вышедшем на канале политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя в YouTube. Херш добавил, что "гораздо больше половины населения мира поддерживают" проводимую Россией военную спецоперацию на Украине.

Он отметил, что США утратили к себе доверие в различных частях мира, хотя раньше подобное было трудно себе представить.