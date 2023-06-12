AFP: подразделение ВСУ лишилось большей части парка американских БМП Bradley в Запорожье

Уничтожены шесть боевых машин из девяти

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Украинское подразделение в ходе наступления в Запорожье лишилось большей части имевшихся в ее распоряжении американских БМП Bradley. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse (AFP).

Как отмечает AFP, боевые машины были уничтожены в районе Орехова.

По данным агентства, из девяти БМП, "которыми располагало механизированное подразделение, шесть были полностью уничтожены". При этом только одна БМП смогла избежать каких-либо повреждений.

Отвечая на вопрос AFP об итогах наступления, один из украинских военнослужащих признал, что никаких крупных результатов достичь не удалось.

В пятницу президент РФ Владимир Путин, общаясь с журналистами, подтвердил начало контрнаступления ВСУ. Он отметил, что Киев бросил в бой свои стратегические резервы, но наступление не имеет успеха благодаря мужеству и героизму российских солдат. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции уклонился от ответа на вопрос о ситуации с контрнаступлением украинской армии.

В Минобороны РФ 10 июня сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях 9 танков, из которых 4 Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе американские Bradley.