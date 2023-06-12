Трамп выступит перед сторонниками 13 июня после заседания суда

Американские правоохранительные органы предъявили экс-президенту США и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп выступит 13 июня перед сторонниками. Об этом сообщила в воскресенье в Twitter представитель Трампа Лиз Харрингтон. До этого в Майами состоится заседание суда в связи с новыми обвинениями против политика по делу о секретных документах.

"Дональд Трамп выступит в гольф-клубе в Бедминстере, [штат] Нью-Джерси, 13 июня в 20:15 (03:15 мск 14 июня - прим. ТАСС)", - говорится в записи.

Как следует из обвинительного заключения, размещенного в пятницу в электронной базе данных суда Южного округа Флориды, американские правоохранительные органы предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам. Как указывается в документе, сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе прошлого года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа - 27 из них находились в кабинете экс-главы американской администрации, еще 75 - в кладовой. На 17 документах стоял гриф "совершенно секретно".

Республиканец Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы. Однако они не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, согласно обвинительному заключению, были обнаружены в Мар-а-Лаго. Бывший президент, собирающийся вновь бороться за президентский пост на предстоящих в следующем году выборах, также характеризует выдвижение против него обвинений как политическое решение, инспирированное нынешней администрацией США во главе с демократом Джо Байденом.