Эр-Рияд и Вашингтон отметили прогресс в соблюдении перемирия сторонами конфликта в Судане

Армия Судана и силы быстрого реагирования продемонстрировали эффективное управление своими подразделениями во время режима прекращения огня, сказано в совместном заявлении США и Саудовской Аравии

ДУБАЙ, 12 июня. /ТАСС/. Эр-Рияд и Вашингтон, которые выступают посредниками в переговорах суданской армии и сил быстрого реагирования (спецназа), отметили прогресс в соблюдении режима прекращения огня, действовавшего между сторонами конфликта 10 и 11 июня.

"Армия Судана и силы быстрого реагирования продемонстрировали эффективное управление своими подразделениями во время режима прекращения огня, что привело к снижению интенсивности боевых действий во всей стране и позволило доставить жизненно важную гуманитарную помощь", - говорится в совместном заявлении США и Саудовской Аравии, распространенном в воскресенье вечером.

Вместе с тем авторы документа подчеркнули, что после окончания перемирия между сторонами конфликта возобновились ожесточенные столкновения. "Посредники выражают глубокое сожаление из-за возобновления обеими сторонами актов насилия сразу после окончания периода прекращения огня и подтверждают неприемлемость военного решения конфликта", - отмечается в тексте заявления.

В пятницу суданская армия и спецназ договорились о гуманитарной паузе на 24 часа. Режим прекращения огня вступил в силу 10 июня в 06:00 по местному времени (07:00 мск). Как сообщило Министерство иностранных дел Саудовской Аравии, стороны "обязались прекратить атаки, артиллерийские обстрелы и воздушные бомбардировки, не использовать беспилотные летательные аппараты, не перебрасывать, не концентрировать и не снабжать силы, а также не стремиться получить военное преимущество [над соперником] в период [действия режима] прекращения огня".

Представители армии и спецназа ведут диалог при посредничестве Вашингтона и Эр-Рияда в Джидде. Всего на протяжении нынешнего конфликта стороны заключали перемирие не менее 10 раз, однако не соблюдали взятых на себя обязательств.