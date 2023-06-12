В SIPRI указали на увеличение количества оперативных ядерных вооружений ядерными державами

Из общего числа имевшихся на январь 2023 года 12 512 ядерных боеголовок примерно 9 576 находились на складах для потенциального использования, что на 86 больше, чем в январе 2022 года, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира

СТОКГОЛЬМ, 12 июня. /ТАСС/. Ядерные державы на фоне ухудшения геополитической обстановки все больше делают ставку на свои ядерные арсеналы, а количество оперативных ядерных вооружений стало расти по мере реализации долгосрочных планов модернизации и расширения вооруженных сил. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Из общего числа имевшихся на январь 2023 года 12 512 ядерных боеголовок примерно 9 576 находились на складах для потенциального использования, что на 86 единиц больше, чем в январе 2022 года. Из них около 3 844 были развернуты на ракетах и самолетах, а около 2 тыс. (почти все принадлежат США или РФ) находились в состоянии повышенной боеготовности, что означало оснащение ими ракет или размещение на авиабазах стратегической авиации.

Девять ядерных держав - Великобритания, Израиль, Индия, Китай, КНДР, Пакистан, Россия, США, Франция - продолжают модернизацию ядерных арсеналов, а некоторые уже развернули в 2022 году новые системы вооружений, либо снабженные ядерными зарядами, либо способными к их использованию.

Баллистические ракеты КНР

По оценкам SIPRI, ядерный арсенал Китая за прошедший год возрос с 350 единиц (на январь 2022 года) до 410 (на январь 2023 года) и продолжает расти и дальше. Потенциально - в зависимости от принятых решений в отношении будущей структуры ядерных сил - количество китайских баллистических ракет к концу текущего десятилетия может сравняться с российским или американским.

"Китай начал серьезное наращивание ядерного арсенала, - считает ассоциированный старший научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового уничтожения и директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен. - Увязать эту тенденцию с заявленной Китаем целью иметь лишь минимальные ядерные силы, необходимые для обеспечения национальной безопасности, становится все труднее".

Россия и США обладают почти 90% всех ядерных вооружений. В прошлом году размер их ядерных потенциалов оставался сравнительно стабильным.

В дополнение к стоящим на вооружении боеголовкам Россия и США располагают еще по более чем 1 тыс. снятых с вооружения, которые постепенно демонтируются.

Расширение ядерных арсеналов

Число британских боеголовок, которое в 2022 году оставалось неизменным, согласно прогнозам, должно увеличиться. Об этом свидетельствует и заявление правительства Великобритании от 2021 года о повышении лимита с 225 единиц до 260. Кабинет министров также объявил о прекращении публичного раскрытия количества ядерных вооружений - развернутых боеголовок и ракет.

Франция продолжала работу по созданию атомной подводной лодки, оснащенной баллистическими ракетами третьего поколения, новой крылатой ракеты воздушного базирования, а также занималась программой по ремонту и модернизации существующих систем.

Индия и Пакистан также расширяли в 2022 году свои ядерные арсеналы и продолжали разработку новых систем доставки. Хотя для Индии Пакистан по-прежнему остается главным объектом ядерного сдерживания, она делает все больший акцент на создании систем дальнего радиуса действия, в том числе способных поражать цели на территории Китая.

КНДР продолжает рассматривать свою ядерную программу как основной элемент обеспечения национальной безопасности. В 2022 году страна не проводила ядерных испытаний, но при этом произвела свыше 90 пробных ракетных запусков. Некоторые из этих ракет, включая межконтинентальные баллистические, могут оснащаться ядерными боеголовками. По оценкам SIPRI, страна произвела около 30 боеголовок и располагает материалом для того, чтобы обеспечить их общее число на уровне 50-70, что существенно превосходит прогнозы на январь 2022 года.

Официально не признающий наличия у него ядерного оружия Израиль, согласно имеющимся данным, также проводит модернизацию своего ядерного арсенала.

"Большинство ядерных держав ужесточают свою риторику в отношении важности ядерных вооружений, а некоторые из них озвучивают явные или скрытые угрозы их потенциального использования, - пишет старший научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового уничтожения и старший научный сотрудник программы ядерной информации в Федерации американских ученых Мэт Корда. - Эта усилившаяся ядерная конкуренция серьезнейшим образом повысила риск использования ядерного оружия в состоянии гнева впервые после Второй мировой войны".

Дипломатия в области разоружения и контроля над ядерными арсеналами

В докладе SIPRI также говорится, что на фоне ситуации на Украине дипломатия в области разоружения и контроля над ядерными арсеналами получила серьезный удар. Сразу после начала российской специальной операции США приостановили диалог с РФ о стратегической стабильности, а в феврале 2023 года Россия - свое участие в СНВ-3, единственном договоре между ней и США по контролю и ограничению стратегических ядерных вооружений. Прекращены также переговоры о продлении этого соглашения, истекающего в 2026 году. На фоне обострения геополитической обстановки в 2022 году Великобритания и США объявили об отказе раскрывать информацию о своих ядерных арсеналах.

"Имеющие программы модернизации - а в отдельных случаях наращивания - ядерных арсеналов на миллиарды долларов пять ядерных держав, признанные Договором о нераспространении ядерного оружия, похоже все дальше и дальше уходят от своих обязательств по разоружению в соответствии с договором", - прокомментировал директор программы SIPRI по оружию массового уничтожения Вилфред Ван.

В докладе говорится о продолжающемся ухудшении глобальной безопасности. При этом серьезные геополитические трения и утрата доверия начались задолго до февраля 2022 года. "Мы входим в один из самых опасных периодов в истории человечества, - отметил директор SIPRI Дэн Смит. - Крайне важно, чтобы правительства мира нашли способы сотрудничества для снижения геополитической напряженности, сокращения гонки вооружений и борьбы с последствиями экологического кризиса и растущего голода в мире".