Экс-премьер Словакии заявил, что склады оружия в Европе опустошены

Братислава из-за недостатка ресурсов более не сможет оказывать значительную военную помощь Киеву, подчеркнул Петер Пеллегрини

БРАТИСЛАВА, 12 июня. /ТАСС/. Склады оружия по всей Европе опустошены и на их восполнение уйдет 5-10 лет. Такое мнение выразил экс-премьер Словакии и лидер партии "Голос - социальная демократия" Петер Пеллегрини, слова которого привел в воскресенье новостной портал Pravda.

"Опустошены склады [с вооружениями] по всей Европе, все армии будут восполнять <…> запасы. Это работа на 5-10 лет", - сказал политик. Словакия, по его словам, из-за недостатка ресурсов более не сможет оказывать значительную военную помощь Украине.

Между тем, конфликт на Украине, как полагает Пеллегрини, открыл новые перспективы для оборонной промышленности Словакии. "Война на Украине [является] возможностью для словацких производителей оружия", - привел портал его слова. "Сегодня боеприпасы для Украины покупаются через [систему] централизованных европейских закупок и если мы не произведем их в Словакии, обеспечивая стране доход и рабочие места, так их произведут в соседней стране и они все равно попадут туда, куда должны попасть", - сказал словацкий политик.