Движение "Европа сейчас!" после обработки 99% голосов лидирует на выборах в Черногории

На втором месте оказалась коалиция "Вместе! За будущее, которое принадлежит вам", на третьем - коалиция "За будущее Черногории"

БЕЛГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Движение "Европа сейчас!" во главе с экс-министром финансов и социального обеспечения Милойко Спаичем лидирует на парламентских выборах в Черногории. Таковы результаты экзитпола, опубликованные в воскресенье Центром мониторинга после обработки 99% голосов.

Отмечается, что на первом месте располагается движение "Европа сейчас!" (25,6%), основанное в июне 2022-го Яковом Милатовичем (с мая 2023 года он является президентом Черногории) и Спаичем, на втором месте - коалиция "Вместе! За будущее, которое принадлежит вам" во главе с левоцентристской Демократической партией социалистов Черногории (ДПС) и ее лидером Даниелем Живковичем (23,8%), на третьем - коалиция "За будущее Черногории", состоящая из партии "Новая сербская демократия", Демократической народной партии и Рабочей партии (14,8%).

На четвертой позиции находится коалиция "Алекса и Дритан - Мужество имеет значение!" экс-спикера парламента Алексы Бечича и нынешнего премьера Дритана Абазовича (12,3%), на пятой - Бошняцкая партия Черногории (6,9%). 3%-ный барьер, необходимый для прохождения в парламент, также преодолевает коалиция из Социалистической народной партии Черногории и Демократического альянса (3,3%).

Таким образом, партия Спаича получает 23 из 81 места в Скупщине (однопалатном парламенте), Живкович - 21 место, коалиция "За будущее Черногории" - 13, коалиция Бечича и Абазовича - 11, Бошняцкая партия - 6, объединение Социалистической народной партии Черногории и Демократического альянса - 3. В результате действия в стране дополнительного правила для политических объединений, представляющих нацменьшинства, "Албанский форум" получает 2 места в парламенте, "Албанский альянс" и Хорватская гражданская инициатива - по 1.

Ход голосования

Явка избирателей на досрочных парламентских выборах в Черногории составила 56,4% к моменту закрытия избирательных участков в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

"К 20:00 проголосовало 56,4%, или порядка 305 760 избирателей", - отмечали представители проевропейского Центра демократического перехода. Наблюдатели подчеркивали, что в ходе парламентских выборов в стране, состоявшихся в 2020 году, на участки пришли 76,6% избирателей. Таким образом явка избирателей в течение дня голосования отставала в среднем на 32% от результатов парламентских выборов 2020 года.

Председатель государственной избирательной комиссии Черногории Никола Мугоша заявлял, что в воскресенье фиксировались некоторые незначительные трудности и технические проблемы, которые не оказали критического влияния на ход выборных процедур. Серьезных нарушений, по оценкам главы ведомства, которые могли бы поставить под сомнение законность выборов, отмечено не было.

Избирательные участки по всей стране открылись в 07:00 по местному времени (08:00 мск). Всего для 542 468 избирателей была напечатана 558 741 бюллетень с учетом установленного законом резерва в 3%. На проведение досрочных выборов из бюджета страны было выделено €1,35 млн.

Глава движения о предварительных результатах

Глава движения "Европа сейчас!" Спаич в ходе пресс-конференции после оглашения предварительных итогов выборов объявил о победе политсилы и назвал это событие историческим "не только в Черногории, но и в Европе".

"Мы добились хорошего результата и рассчитываем на скорейшее формирование правительства. <...> Я думаю, что такого не было никогда, чтобы внепарламентская партия, которая существует с августа прошлого года, то есть 10 месяцев, победила на выборах", - добавил он.

Возможные варианты коалиции и отношение к России

Как сообщил корреспонденту ТАСС эксперт в сфере СМИ, бывший словенский политик Янез Уйчич, Спаич, скорее всего, постарается сформировать правящую коалицию вместе с действующим премьер-министром республики Абазовичем. В этом случае стоит ожидать активизацию курса на скорейшую интеграцию Черногории в Евросоюз, власти страны также будут стремиться повысить роль страны в рамках НАТО. "При формировании коалиции между Абазовичем и лидером Демократической партией социалистов Черногории Даниелем Живковичем европейский путь Подгорицы не будет таким быстрым, как в первом варианте. Однако и в том, и в другом случае не стоит рассчитывать на улучшение отношений с Россией в краткосрочной перспективе. В то же время властям республики придется принимать во внимание тот факт, что треть жителей страны составляют сербы", - полагает эксперт.

Представитель движения "Европа сейчас" Милатович, победивший на состоявшихся в стране в апреле президентских выборах, ранее подчеркивал приверженность прозападным устремлениям. Еще в бытность министра экономического развития Милатович поддержал введение санкций против России, а в интервью западным СМИ обещал полностью имплементировать все взятые на себя международные обязательства, включая заморозку имущества российских граждан. Милатович приоритетом страны считает вступление в ЕС, а также выполнение всех обязательств страны перед НАТО.

В свою очередь лидер ДПС Живкович в ходе пресс-конференции по предварительным итогам выборов отметил, что без участия его коалиции невозможно создать стабильное правительство, ориентированное на вступление республики в Евросоюз.