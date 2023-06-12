Правительство и оппозиция Венесуэлы осудили заявления Трампа касательно страны

Глава МИД южноамериканского государства Иван Хиль отметил, что у Соединенных Штатов никогда не выйдет захватить венесуэльскую нефть

КАРАКАС, 12 июня. /ТАСС/. Действующие власти и оппозиция Венесуэлы осудили в воскресенье заявления Дональда Трампа, который утверждал, что в конце его правления можно было полностью завладеть венесуэльской нефтью. Об этом говорится на сайте телеканала Globovisión.

Выступая в субботу в Северной Каролине с первым публичным выступлением после выдвинутых против него обвинений по делу о секретных документах, Трамп заявил, что перед его уходом с поста президента США "Венесуэла находилась на грани коллапса, мы могли бы захватить ее и остаться со всей ее нефтью".

"Трамп раскрыл стратегию по захвату венесуэльской нефти, которой в Венесуэле оказывали содействие группы лакеев. Они не смогли и никогда не смогут это сделать. Мы победим!" - написал в воскресенье на своей странице в Twitter министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль. Министр культуры Эрнесто Вильегас отметил, что "Трамп подтвердил то, что всем, кроме кучки доверчивых овец, давно было известно".

"Омерзительное, постыдное выступление Дональда Трампа в Северной Каролине достойно всяческого осуждения. Что мне скажут те, кто связал себя с ним, чтобы нанести такой колоссальный ущерб Венесуэле?" - задается на своей странице в Twitter вопросом оппозиционный депутат Национальной ассамблеи (парламента) Луис Мартинес. Оппозиционный парламентарий Висенте Диас обратился к соотечественникам, которые располагают правом голоса в США, с призывом "предъявить счет Трампу и голосовать за его соперника".