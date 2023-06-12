Премьер Японии считает, что Украина находится под "ядерным зонтиком" Китая

Пекин предоставляет Киеву гарантии безопасности согласно соответствующему договору, заключенному в 2013 году, считает Фумио Кисида

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Япония считает, что Китай, в соответствии с договоренностями между Пекином и Киевом, дает Украине защиту от применения в отношении нее ядерного оружия. Такое мнение выразил в понедельник японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе дебатов в комитете нижней палаты парламента.

"Отвечая на вопрос, защищена ли Украина "ядерным зонтиком", я скажу, что мне известно о договоренностях между Китаем и Украиной (в 2013 году - прим. ТАСС) об эффективном сотрудничестве. В совместном заявлении, опубликованном в то время, говорится, что Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения на Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос одного из депутатов.

В декабре 2013 года по итогам визита тогдашнего президента Украины Виктора Януковича и его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином было обнародовано совместное заявление о дальнейшем углублении отношений стратегического партнерства: В частности, в нем отмечалось, что китайская сторона, в соответствии с положениями резолюции 984 Совета Безопасности ООН, а также на основании заявления правительства КНР от 4 декабря 1994 года о предоставлении Украине гарантий безопасности, обязуется ни при каких условиях не применять ядерное оружие и не угрожать его применением против Украины как государства, не обладающего ядерным оружием. Кроме того, в условиях, если Украина станет жертвой агрессии с применением ядерного оружия или угрозы осуществления такой агрессии, Китай подтверждает предоставление Украине соответствующих гарантий безопасности, говорилось в документе.