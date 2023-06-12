12 июня, 02:36
День России

Президент Туркмении поздравил руководство и народ РФ с Днем России

Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что туркмено-российское партнерство будет развиваться и углубляться

АШХАБАД, 12 июня. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил поздравления и наилучшие пожелания президенту РФ Владимиру Путину, председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и всему народу страны по случаю Дня России. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

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"Отношения между Туркменистаном и Российской Федерацией основываются на прочных узах дружбы и добрососедства. В настоящее время традиционный межгосударственный диалог успешно развивается по широкому спектру направлений. Поддерживается конструктивный диалог на правительственном уровне, что способствует своевременному решению поставленных задач", - цитирует издание текст поздравления.

Бердымухамедов выразил уверенность, что в результате совместных усилий стратегическое туркмено-российское партнерство будет и впредь динамично развиваться и углубляться в духе взаимовыгодного сотрудничества на благо обеих стран и их народов.

Поздравления в адрес Путина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко направил также Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедов. "Сложившийся высокий уровень взаимоотношений между нашими странами высоко ценят в Туркменистане. Твердо убежден в дальнейшем поступательном развитии и укреплении туркмено-российского сотрудничества во благо наших народов", - написал он. 

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Мишустин, Михаил ВладимировичТуркменияРоссияБердымухамедов, Гурбангулы МяликгулыевичДень РоссииБердымухамедов, Сердар Гурбангулыевич
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