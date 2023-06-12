Посол Японии отверг позицию МИД РФ по поставкам Токио Киеву военной техники

В то же время генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио продолжит применять против Москвы жесткие санкции

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки, которого 9 июня вызвал в МИД РФ заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко из-за решения японской стороны о поставке военной техники Украине, назвал позицию России по этому вопросу "несправедливой и неприемлемой". Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

По словам японского посла, "претензия России, касающаяся перекладывания ответственности на Японию, крайне несправедлива и абсолютно неприемлема", утверждал Мацуно. Как отметил генсек кабмина, Япония продолжит применять против России жесткие санкции и одновременно с этим оказывать поддержку Украине.

Как в пятницу заявили в МИД РФ, решение Японии о поставке военной техники Украине ведет к эскалации боевых действий, еще глубже загоняет отношения с Россией в опасный тупик и не останется без последствий.

Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарной, продовольственной, финансовой и прочих видов помощи на общую сумму $7,6 млрд.

Токио в конце апреля передал Киеву четыре японские установки ALIS, позволяющие с высокой степенью точности находить мины. Они будут использованы для тренировок специалистов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Украинские эксперты в начале нынешнего года уже прошли первый этап обучения по разминированию в Японии и Камбодже, в июле дополнительные тренировки должны пройти в Польше.

В мае Япония также объявила о решении передать Украине 100 военных грузовиков и 30 тыс. армейских продовольственных рационов.