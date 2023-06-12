Моди: G20 должна иметь план действий, чтобы ни одно государство не было в стороне

Как отметил премьер-министр Индии, решения Группы двадцати имеют огромное значение для всего человечества

ВАРАНАСИ /Индия/, 12 июня. /ТАСС/. Решения Группы двадцати (G20) имеют огромное значение для всего человечества, объединение должно позаботиться о том, чтобы ни одно государство не осталось в стороне, и предоставить план по выполнению этой задачи. Об этом заявил в понедельник индийский премьер-министр Нарендра Моди в своем обращении к участникам министерской встречи по развитию, проводимой в рамках председательства Нью-Дели в "двадцатке".

Моди напомнил, что страны Глобального Юга серьезно пострадали от пандемии коронавируса, а также от кризисов с продовольствием, топливом и удобрениями, возникших из-за геополитической напряженности. "В таких обстоятельствах решения, которые вы принимаете, имеют огромное значение для человечества в целом. Я твердо верю, что наша коллективная ответственность заключается в том, чтобы не допустить отставания в достижении целей устойчивого развития", - подчеркнул Моди.

"Мы должны позаботиться о том, чтобы никто не остался в стороне. Для Группы двадцати крайне важно послать миру убедительный сигнал о том, что у нас есть план действий для выполнения этой задачи", - добавил индийский премьер.

Индия с 1 декабря прошлого года председательствует в G20. В рамках мероприятий объединения Нью-Дели запланировал более 200 встреч в 55 различных местах по всей стране. Их кульминацией станет ежегодный саммит G20, запланированный на 9-10 сентября в индийской столице. Моди ранее заявлял, что председательство его страны в G20 будет "инклюзивным, амбициозным, решительным и ориентированным на действия".