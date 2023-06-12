Додон высказался за развитие стратегического партнерства с Россией

По словам экс-президента Молдавии, два народа имеют общую веру, историю, ценности, а также взгляды на образование, семью и культуру

КИШИНЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон поздравил россиян с Днем России, высказавшись за стратегические отношения между государствами.

"Желаю россиянам добра и благополучия. Убежден в необходимости возвращения стратегического партнерства с Россией по всем направлениям, представляющим интерес для Молдовы", - написал Додон в своем Telegram-канале.

Экс-президент отметил близость двух народов по духу, общую веру, историю, ценности, взгляды на образование, семью и культуру. "В многовековых отношениях наших стран были разные этапы, но подавляющее большинство граждан Молдовы всегда выступало, выступает и, уверен, будет выступать за дружбу и сотрудничество с Россией", - считает Додон.

ПСРМ ушла в оппозицию после проигрыша на парламентских выборах в 2021 году. Действующий парламент контролирует проевропейская Партия действия и солидарности, которая также сформировала правительство.