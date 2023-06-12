Лукашенко спрогнозировал расширение и углубление отношений Белоруссии и России

Белорусский президент пожелал россиянам мира и согласия

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днем России, выразив убеждение, что отношения Минска и Москвы, скрепленные узами братства, будут расширяться и углубляться. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, отношения Минска и Москвы, скрепленные вековыми узами дружбы и братства, нашими совместными усилиями будут и впредь неуклонно расширяться и углубляться", - отметил Лукашенко.

По его словам, праздник стал для всех россиян символом народного единства и гордости, веры в лучшее будущее своей великой страны, обладающей богатейшей историей и уникальным культурным наследием.

"Сегодня Российская Федерация твердо отстаивает национальные интересы, создает условия для суверенного развития, последовательно укрепляет позиции на международной арене, - подчеркнул глава белорусского государтва. - Ваши приверженность идеалам справедливости, высокая ответственность за судьбу государства, стремление к обеспечению безопасности получили всеобщую поддержку разных поколений российских граждан".

Лукашенко пожелал Путину доброго здоровья, успешной реализации всех планов и начинаний, а жителям России - мира и согласия.

Поздравительные послания президент Белоруссии также направил председателю правительства России, председателю Совета Министров Союзного государства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы, председателю Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеславу Володину.