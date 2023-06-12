Правящая партия Молдавии выдвинула кандидатом в мэры Кишинева депутата Лилана Карпа

По мнению спикера парламента Игоря Гросу, необходимые городу структурные проекты "могут быть реализованы только с действительно проевропейским мэром"

КИШИНЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС) выдвинула кандидатом на предстоящие осенью выборы мэра Кишинева депутата Лилиана Карпа. Об этом заявил на специально созванной в понедельник пресс-конференции спикер парламента, лидер политформирования Игорь Гросу.

"Кишинев всегда был проевропейским городом, поэтому решено выдвинуть на пост мэра выдвинуть Лилиана Карпа. Кишиневу нужны структурные проекты, которые могут быть реализованы только с действительно проевропейским мэром", - сказал Гросу. Он назвал нынешнего мэра столицы Иона Чебана представителем "прокремлевских сил".

Карп по специальности преподаватель физкультуры, с 2006 года был членом выступающей за объединение Молдавии с Румынией Либеральной партии, с 2009 по 2014 год работал руководителем кабинета тогдашнего мэра столицы, представителя либералов Дорина Киртоакэ. В нынешнем парламенте - депутат от правящей партии, также является членом радикальной румынской партии Союз спасения Румынии, девизом которой является избавление страны от воровства. В парламенте Карп возглавляет комиссию по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, известен резкими антироссийскими высказываниями, инициатор запрета на ношение в стране георгиевской ленты.