12 июня, 08:03

В Молдавии перенесли заседание суда по одному из дел против Додона

Экс-президент считает, что политические дела против него "обречены" на неудачу

КИШИНЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Заседание суда в отношении бывшего президента Молдавии Игоря Додона по делу о якобы фальсификации медицинской справки перенесено. Об этом Додон сообщил у здания суда.

"Власть заинтересована именно в этом деле. Они забыли о возбужденном против меня деле о государственной измене и другим более тяжким обвинениям. И сосредоточены на "деле о справке", это значит, что у них ничего не получается по другим искам. Поэтому судьи и прокуроры пытаются уходить от рассмотрения этих политических дел, которые обречены", - сказал Додон.

У здания суда проходит пикет сторонников Додона, они скандируют требования об отставке президента республики Майи Санду и антиправительственные лозунги. Полиция в действия пикетирующих не вмешивается.

Бывшего президента задержали в конце мая 2022 года, против него выдвинуты обвинения в госизмене, незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и даже неправильном предоставлении медицинской справки одному из его детей. По данным адвокатов, заведено восемь уголовных дел, три из которых направлены в суды.

Экс-президент заявил, что располагает доказательствами невиновности. Он считает, что за его арестом стоят Санду и проевропейская Партия действия и солидарности, которые хотят ослабить возглавляемую им крупнейшую в стране оппозиционную Партию социалистов Республики Молдова. 

Теги:
МолдавияДодон, Игорь
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