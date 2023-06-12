В Германии начались самые крупные в истории НАТО учения ВВС Air Defender

В маневрах примут участие около 10 тыс. военных

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Самые крупные в истории НАТО учения военно-воздушных сил Air Defender начались в понедельник в Германии. Они будут проходить при участии 25 государств НАТО и партнеров альянса до 23 июня на территории ФРГ и соседних стран, передает агентство DPA со ссылкой на представителя ВВС Федеративной республики.

Согласно легенде, во время учений западные союзники отразят удар потенциального противника "с востока", условно обозначаемого как OCCASUS, по территории Германии, в частности, попытки занятия им посредством действий спецназа и авиации порта Ростока на севере ФРГ. Будут отрабатываться сценарии противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, а также защиты аэропортов и морских гаваней. Как ранее сообщал Бундесвер, в маневрах примут участие около 10 тыс. военных, 6 тыс. из них из Германии. За время учений в воздух поднимутся около 250 самолетов.

В Германии маневры будут проводиться на всех доступных национальных военных аэродромах, прежде всего, на севере и востоке страны, над акваторией Северного и Балтийского морей, а также в ряде регионов на юго-западе ФРГ. Также будут использоваться воздушные пространства и аэродромы некоторых стран - партнеров. Логистическим центром является авиабаза Вунсторф под Ганновером.

Инспектор (командующий) Военно-воздушных сил ФРГ, генерал-лейтенант Инго Герхарц в эфире радиостанции RBB в понедельник снова подчеркнул, что НАТО проводит учения не для того, чтобы обострить отношения с Россией. "Мы сделаем все, чтобы не было эскалации", - заверил он. "Мы не будем предпринимать полетов в сторону Калининграда", - добавил Герхарц. По его словам, НАТО хочет лишь показать, что она сильна и в состоянии себя защитить. "Территория альянса просто является "красной линией" [для потенциального противника]", - сказал генерал-лейтенант.

Профсоюз авиадиспетчеров ФРГ перед учениями предупредил о том, что Air Defender могут в значительной степени сказаться на полетах гражданской авиации. В субботу у авиабазы Вунсторф прошла акция протеста, в которой приняли участие несколько сотен человек. Она была организована под лозунгом "Практикуй мир, а не войну". Участники высказались за поиск дипломатического урегулирования конфликта на Украине и против поставок оружия Киеву.

Подготовка к этим учениям велась с 2018 года. Идеи проведения широкомасштабных маневров альянса направленных не на проведение локальных операций, а на противодействие технологически продвинутому противнику озвучивались в НАТО с момента начала украинского конфликта в 2014 году.