СМИ: бывший зампомощника Трампа по нацбезопасности прибыл на Тайвань

Американская делегация посетит оборонное ведомство Тайваня, управление береговой охраны и другие институты исполнительной власти

ГОНКОНГ, 12 июня. /ТАСС/. Американская делегация во главе с бывшим заместителем помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэттью Поттингером прибыла на Тайвань. Как сообщило в понедельник радио Тайваня, поездка организована базирующимся в Вашингтоне Фондом защиты демократий.

По данным радиостанции, делегацию примет глава администрации Тайваня Цай Инвэнь. Поттингер, возглавляющий китайскую программу фонда, встретится с заместителем генерального секретаря Совета национальной безопасности Тайваня Сюй Сыцзянем и с заместителем главы внешнеполитического ведомства острова Роем Ли (китайское имя - Ли Чунь). Делегация посетит оборонное ведомство Тайваня, управление береговой охраны и другие институты исполнительной власти для обсуждения таких вопросов, как национальная и информационная безопасность, а также устойчивость цифровой инфраструктуры.

В состав делегации входят также исполнительный директор фонда Марк Дубовиц и бывший исполняющий обязанности руководителя Совета национальной безопасности Израиля бригадный генерал в отставке Яков Нагель. Визит продлится до 16 июня.

Поттингер занимал должность заместителя помощника президента США по национальной безопасности с 2019 по 2021 год и отвечал за формирование политики США в отношении Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.