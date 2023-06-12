Мэр Кишинева заявил, что не даст разрешение на проведение марша ЛГБТ

При этом Ион Чебан отметил, что "не собирается никого осуждать"

КИШИНЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что не даст разрешение на проведение в столице Молдавии марша ЛГБТ-сообщества и не намерен ради этого менять маршруты общественного транспорта.

"Я не собираюсь никого осуждать, но 18 июня я не дам разрешения на проведение ЛГБТ-марша. Общественный транспорт будет ходить в обычном режиме", - сказал Чебан на заседании городских служб, которое транслировалось по телевидению.

В 2022 году Чебан выразил возмущение тем, что МВД выделило усиленные отряды полиции для охраны около сотни представителей ЛГБТ-сообщества, которые прошли маршем по одной из улиц города. Среди них было пятеро депутатов правящей партии, а также представители посольств США, Великобритании, Нидерландов и других западных стран. Колонну, растянувшуюся на несколько десятков метров, пришлось охранять от противников марша - представителей духовенства и общественности.

Митрополия Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества. Митрополит Православной церкви Молдавии Владимир призвал власти препятствовать проведению подобных акций, которые, по его словам, оскорбляют общественную мораль и грубо нарушают свободы других людей. Он обратил внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.

Акции ЛГБТ-сообщества на территории региона запретило Народное собрание Гагаузской автономии Молдавии. Бывший глава Молдавии Игорь Додон раскритиковал нынешнего президента страны Майю Санду и правящую партию за продвижение нетрадиционных ценностей в ситуации, когда страна приближается демографической катастрофе в связи с резко сокращающейся численностью населения. Он призвал руководство страны сосредоточиться на оказании социальной помощи многодетным семьям, поддерживать молодые пары, предоставляя им льготные кредиты, рабочие места и другие преимущества.