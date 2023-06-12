Число поддерживающих помощь беженцам с Украины поляков снизилось до 42%

Положительно помощь оценивают 35% жителей страны

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Жители Польши стали менее активно поддерживать проекты помощи украинским беженцам и мигрантам, число сторонников поддержки за пять месяцев сократилось с 62% до 42%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в понедельник газетой "Речь Посполита".

"Почти все показатели зарегистрировали изменение подхода с решительно положительного до сдержанно положительного и даже сдержанно негативного", - цитирует газета слова куратора исследовательского проекта из Варшавского университета Роберта Станишевского.

Положительно оказываемую республикой помощь украинским беженцам и мигрантам оценивают 35% жителей страны. Ранее их было 47%. За дополнительную поддержку выступают только 10% вместо 21% в 2022 году.

Растет также число жителей Польши, которые хотели бы, чтобы приехавшие в страну украинцы вернусь в свою страну после завершения конфликта. Только 21% опрошенных хотят, чтобы прибывшие с Украины поселились в Польше. Предоставление украинцам социальной поддержки наравне с поляками поддерживают уже не 47%, а только 18%. Негативно жители Польши стали относиться также к размещению и обеспечению украинцев питанием за государственный счет. Против сейчас выступают 49% участников исследования. Принимать украинцев в своих домах не хотят 57% поляков.

В целом ухудшение отношения к украинцам в Польше декларируют 85% опрошенных. Главная причина такого подхода в том, что они ведут себя неприемлемо требовательно. "Все им причитается", "все им подавай бесплатно", - пояснили исследователи суть претензий. Среди других причин в польском обществе называют "отсутствие личной культуры", "иную религию", "другую культуру".

Опрос был проведен Варшавским университетом и Университетом экономики и гуманитарных наук в Варшаве в конце мая - начале июня с участием 584 человек. Это уже третье подобное исследование. Первое проводилось в апреле 2022 года, а второе - в январе.