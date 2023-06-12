В Левой партии ФРГ раскритиковали учения НАТО Air Defender

По словам главы парламентской фракции партии Дитмара Барча, маневры являются практикой войны и проходят на фоне сокращения доходов населения

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Глава парламентской фракции Левой партии ФРГ Дитмар Барч заявил, что стартовавшие в понедельник масштабные военные учения Air Defender являются практикой войны и проходят на фоне сокращения доходов населения.

"Тем самым практикуется война. Одновременно правительство ФРГ урезает бюджет - не Бундесвера. Сокращения затронут тех, кто и без того мало имеет", - написал депутат Бундестага в Twitter. Он напомнил, что бедность грозит в Германии более 3 млн несовершеннолетних. "Позорный рекорд", - отметил Барч.

Самые крупные в истории НАТО учения военно-воздушных сил Air Defender стартовали в Германии в понедельник. Они будут проходить при участии 25 государств НАТО и партнеров альянса в течение двух недель на территории ФРГ и соседних стран. Как ранее сообщал Бундесвер, в маневрах примут участие около 10 тыс. военных, 6 тыс. из них из Германии. За время учений в воздух поднимутся около 250 самолетов. Согласно легенде, во время учений западные союзники отразят удар потенциального противника "с востока", условно обозначаемого как OCCASUS, по территории Германии, в частности, попытки занятия им посредством действий спецназа и авиации порта Ростока на севере ФРГ.

В субботу у авиабазы Вунсторф прошла акция протеста, в которой приняли участие несколько сотен человек. Она была организована под лозунгом "Практикуй мир, а не войну". Участники высказались за поиск дипломатического урегулирования конфликта на Украине и против поставок оружия Киеву.

Подготовка к этим учениям велась с 2018 года. Идеи проведения широкомасштабных маневров альянса, направленных не на отработку локальных операций, а на противодействие технологически продвинутому противнику, озвучивались в НАТО с момента начала украинского конфликта в 2014 году.