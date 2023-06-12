Премьер Южной Кореи назвал некорректными слова посла КНР об отношениях Сеула с Вашингтоном

В администрации президента Республики Корея выразили схожую точку зрения

СЕУЛ, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Республики Корея (РК) Хан Док Су назвал неуместными высказывания посла Китая Син Хаймина об отношениях Сеула с Вашингтоном. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

"Я и сам был послом в США. Я считаю совершенно неприемлемым для дипломата поведением, если посол выступает с высказываниями, похожими на одностороннюю критику, без цели улучшить двусторонние отношения", - сказал Хан Док Су. Он возглавлял южнокорейское посольство в США с 2009 по 2012 год. Премьер отвечал на вопросы на слушаниях в парламенте РК.

В администрации южнокорейского президента выразили схожую точку зрения. "Статья 41 Венской конвенции гласит, что в обязанности дипломатов входит соблюдение законов страны пребывания. В этой же статье говорится, что они обязаны не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания", - заявили в администрации.

8 июня посол КНР Син Хаймин встретился с лидером ведущей оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мёном и обсудил состояние двусторонних связей. "Перед отношениями Республики Корея и КНР стоят вызовы внешнего характера. США наращивают давление на Китай, и некоторые рассчитывают на то, что США победят, а Китай проиграет. Но это суждение ошибочное, они не понимают хода истории", - сказал дипломат. По его словам, "те, кто рассчитывает на поражение Китая, впоследствии обязательно пожалеет" об этом.

9 июня МИД Республики Корея вызвал китайского посла, "настоятельно рекомендовав не допускать необоснованных и провокационных высказываний". Как указал первый заместитель министра иностранных дел Чан Хо Чжин, слова Син Хаймина могли нарушить Венскую конвенцию и могут рассматриваться как вмешательство во внутренние дела РК. Как заметил глава МИД Пак Чин, Син Хаймин "зашел слишком далеко".

11 июня помощник министра иностранных дел Китая Нун Жун встретился с южнокорейским послом в Пекине Чон Чжэ Хо и выразил "серьезную озабоченность и недовольство неадекватной реакцией южнокорейской стороны на встречу и обмен мнениями между послом КНР в Южной Корее и лидером южнокорейской оппозиционной партии".