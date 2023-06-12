Токаев поздравил Путина с Днем России

В телеграмме президент Казахстана выразил уверенность в укреплении сотрудничества двух стран

АСТАНА, 12 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России и выразил уверенность в укреплении сотрудничества в интересах двух стран. Об этом сообщила пресс-служба президента республики.

"Глава нашего государства поздравил российского лидера и всех граждан страны с национальным праздником - Днем России. В своей телеграмме Касым-Жомарт Токаев пожелал народу России благополучия и прогресса, а также выразил уверенность в укреплении сотрудничества на благо и в интересах двух стран", - говорится в сообщении.