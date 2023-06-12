Саудовская Аравия заявила о стремлении к сотрудничеству с Китаем

Пекин "занимает, занимал и будет занимать лидирующие позиции", считает министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд

ДУБАЙ, 12 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия, один из ключевых партнеров США в регионе, стремится развивать сотрудничество с Китаем, несмотря на опасения западных стран. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, выступая на Десятой конференции арабских и китайских предпринимателей в Эр-Рияде.

"Сегодняшняя реальность состоит в том, что Китай занимает, занимал и будет занимать лидирующие позиции. Мы не должны конкурировать с Китаем, мы должны сотрудничать с ним", - сказал министр, выступление которого транслировал телеканал Asharq. - Сотрудничество с Китаем целесообразно потому, что они взяли на себя инициативу по привлечению правильных производителей".

Отвечая на вопрос о том, как министр воспринимает критику, которой западные страны подвергают Саудовскую Аравию за расширение экономических и политических связей с Китаем, он заявил, что "фактически игнорирует ее". "Как любой деловой человек, вы пойдете туда, где есть соответствующие возможности", - добавил он.

Десятая конференция арабских и китайских предпринимателей проходит 11-12 июня в Эр-Рияде под лозунгом "Сотрудничество во имя процветания". Мероприятие, организованное Министерством инвестиций Саудовской Аравии, направлено на укрепление экономического сотрудничества между Китаем и странами арабского мира. В конференции принимают участие более 3 тыс. человек - высокопоставленных чиновников и представителей крупного бизнеса.

По данным Саудовского агентства печати, в первый день работы конференции ее участники подписали десятки инвестиционных соглашений на сумму, превышающую 10 млрд долларов. Среди них - соглашение на $533 млн между Amar Al-Oula и Zhonghuan International Group, которое предполагает строительство в Саудовской Аравии завода по переработке железной руды, а также соглашение на $500 млн между ASK Group и Китайской национальной геологической и горнодобывающей компанией о разработке проекта по добыче меди на территории королевства.