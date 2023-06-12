Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России

Премьер-министр Армении отметил, что союзнические отношения между Ереваном и Москвой за последние 30 лет вышли на качественно новый уровень

ЕРЕВАН, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник направил поздравительные послания президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину по случаю Дня России, в которых отметил союзнические отношения между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Союзнические отношения между Арменией и Россией, прошедшие опыт времени и имеющие богатую историю, за последние 30 лет вышли на качественно новый уровень. Активное и эффективное сотрудничество наших стран по вопросам как региональной, так и международной повестки дня подчеркивает наше общее стремление к углублению взаимовыгодных отношений между нашими народами, основанных на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга", - отмечается в послании Пашиняна Путину.

Премьер выразил уверенность, что "Армения и Россия, последовательно развивая конструктивные связи, продолжат поступательное развитие многопрофильного сотрудничества, в том числе в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа".

В поздравлении, адресованном Мишустину, глава армянского кабмина подчеркнул, что отношения между Арменией и Россией идут из глубины истории. "Наш непоколебимый долг - сохранить унаследованные нами крепкую дружбу и братство, чтобы обеспечить поступательное развитие армяно-российских союзнических отношений, в том числе путем реализации взаимовыгодных и перспективных проектов на благо народов наших государств", - отметил Пашинян.