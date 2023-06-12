Орбан сравнил Сороса и его сына с мафиози из "Крестного отца"

По данным СМИ, созданный финансистом фонд "Открытое общество" использовался для подрыва позиций правительства и партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", возглавляемой премьером Венгрии

БУДАПЕШТ, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на сообщения о том, что американский предприниматель венгерского происхождения Джордж Сорос передает сыну Александру контроль над своей 25-миллиардной финансовой империей. Глава правительства в понедельник сравнил их с мафиози из кинотрилогии Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец".

Орбан опубликовал на своей странице в Twitter эпизод из фильма, в котором глава семьи дон Вито Корлеоне, роль которого сыграл Марлон Брандо, целует своего сына Майкла (Аль Пачино), благословляя его на серьезные дела. Премьер сопроводил публикацию этих кадров подписью "Сорос 2.0".

По данным СМИ, созданный Соросом фонд "Открытое общество" (признан нежелательной организацией в РФ) использовался в свое время для подрыва позиций правительства и партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", возглавляемой Орбаном. Кроме того, в стране продолжается расследование обстоятельств финансирования в 2022 году оппозиционных партий американским фондом Action for Democracy, который, по данным СМИ, также связан с Соросом.

11 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что Александр Сорос был избран председателем совета директоров семейных фондов и возглавил некоторые другие организации, которыми до последнего времени управлял его 92-летний отец. Отмечалось также, что вскоре ожидается существенное пополнение фонда "Открытое общество". В интервью после избрания на руководящий пост 37-летний Александр Сорос выразил намерение продолжать поддержку левых политиков в США и отметил, что его взгляды и взгляды его отца в целом совпадают.