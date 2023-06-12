12 июня, 10:14
Военная операция на Украине

Боррель считает, что мирные переговоры по Украине не начнутся до выборов в США

AP Photo/ Vadim Ghirda
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
© AP Photo/ Vadim Ghirda

По мнению главы внешнеполитической службы ЕС, президент России Владимир Путин якобы "ждет результатов" голосования

МАДРИД, 12 июня. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает, что переговоры по урегулированию на Украине вряд ли начнутся до президентских выборов в США, намеченных на 2024 год.

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"Думаю, что он [президент России Владимир Путин] ждет результатов американских выборов, - утверждал в понедельник дипломат в интервью испанской радиостанции Odna Cero. - До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров".

"Если бы я был другом Путина, как китайцы, <...> я бы сказал ему, что он совершил огромную ошибку, исправьте ее как можно скорее", - уточнил Боррель. "Этого мы ожидаем от Китая", - добавил глава дипломатии ЕС. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияКитайБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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