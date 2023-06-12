Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку Стефанчука с поста спикера

По словам парламентария Алексея Гончаренко, политик "блокирует работу и препятствует деятельности народных депутатов"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил о сборе подписей за отставку Руслана Стефанчука с поста спикера парламента.

"Гончаренко, Фриз, Геращенко, Синютка, Саврасов, Яценко, Арьев и Разумков уже подписались об отзыве Стефанчука с должности председателя Верховной рады", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале, приложив снимки списка.

"Я получил подписные листы. Далее мы должны собрать 150 подписей, после этого вопрос об отзыве Стефанчука будет вынесен на голосование", - отметил парламентарий.

По словам Гончаренко, "Стефанчук блокирует работу и препятствует деятельности народных депутатов".