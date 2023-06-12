В Минобороны ФРГ заявили, что не могут ничего сказать о числе подбитых Leopard на Украине

Представитель ведомства также отказался предоставлять информацию о возможных дополнительных поставках танков

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Минобороны ФРГ не может ничего сказать о числе подбитых на Украине танков Leopard или подтвердить уничтожение радиолокационной станции (РЛС) из состава зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T SLM, поставленного Киеву. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель Минобороны ФРГ Митко Мюллер.

"Я не могу сообщить вам о собственных сведениях и не буду оценивать заявления российской стороны", - сказал он на просьбу прокомментировать данные РФ об утрате ВСУ как минимум семи Leopard. При этом Мюллер отказался предоставлять информацию о возможных дополнительных поставках танков в свете уничтожения германской техники российскими силами.

Не стал он комментировать и уничтожение РЛС из состава ЗРК IRIS-T SLM. "И касательно этого пункта я не могу предоставить сведений", - сказал Мюллер.

В Минобороны РФ 10 июня сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях девять танков, в том числе Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе американские Bradley. 8 июня Министерство обороны РФ заявило, что российские войска при помощи барражирующего боеприпаса уничтожили РЛС из состава IRIS-T SLM.