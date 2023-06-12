Суд взыскал с подозреваемого в коррупции депутата киевского горсовета 9,8 млн гривен

На Украине Владислава Трубицина объявили 5 июня в международный розыск

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины взыскал в пользу государства с объявленного в розыск депутата Киевского городского совета Владислава Трубицина 9,8 млн гривен залога. Об этом сообщила в понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"12 июня 2023 года коллегия судей ВАКС поддержала позицию прокурора САП и взыскала в доход государства 9,886 млн гривен залога с депутата Киевского горсовета, обвиняемого в получении 1,39 млн гривен неправомерной выгоды", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале САП.

Суд согласился с доводами прокурора САП о нарушении обвиняемым условий меры пресечения и удовлетворил ходатайство в полном объеме. Мера пресечения в отношении Трубицина изменена на содержание под стражей.

5 июня депутат столичного горсовета был объявлен на Украине в международный розыск. 13 мая он покинул страну и не вернулся, пропустив без уважительной причины три заседания суда. Он уехал через КПП на границе с Польшей на основании разрешения Главного управления разведки Министерства обороны Украины якобы "для обеспечения спецоборудованием" сил специальных операций. Его местонахождение пока не установлено.

Трубицин был задержан в начале февраля 2022 года и был отпущен под залог. Ему инкриминируется получение взятки за организацию незаконной победы в тендере на право размещения торговых точек. Сам Трубицин вину не признавал.